Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираDP.RU вчера в 04:29
Bloomberg опубликовал свой ежегодный рейтинг самых богатых семей мира. На первом месте, как и в 2018-м, семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Согласно подсчетам агентства, за год они стали богаче на $39 млрд.
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Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Общество
Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России
Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
Обновлено 09 августа в 03:31
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
В ближайшие годы на проекты по развитию российского Каспия и Волги направят около 200 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане.
Обновлено в 02:49
Общество
Жительница Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия-2019»
За звание «Миссис Россия 2019» боролись 27 финалисток со всей России. Победительницей конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика.
Обновлено вчера в 04:24
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено 10 августа в 14:21
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Общество
Муниципальные депутаты подали заявку на проведение митинга в центре Москвы
Муниципальные депутаты Илья Азар, Андрей Морев и Елена Филина подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста за свободные выборы, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
Украинские силовики из минометов обстреляли населенный пункт Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, загорелся жилой дом, сообщили в понедельник журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 01:43
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Космос
Тайна черных дыр. Что скрывается в созвездии Кит
Обновлено в 01:00
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Пять сотрудников «Росатома» погибли на военном полигоне в Архангельске
Обновлено 10 августа в 03:41
Политика
Без опозданий: Порошенко явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), которое расследует дело о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Huawei запускает линию Honor Vision
Будет две разные модели, а именно Honor Vision и Honor Vision Pro .
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
В Новой Москве мужчина с ножом напал на школьницу
Неизвестный напал с ножом на ученицу 11 класса в Новой Москве, в результате девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:33
Технологии
От Билла Гейтса до Оляши: как семья московских изобретателей запустила глобальный бизнес из гаража
13 лет назад сооснователь Microsoft на московском форуме корпорации лично опробовал рабочую станцию, собранную в гараже Тарасом и его отцом, ортопедом-травматологом Леонидом Косиком.
Обновлено в 00:20
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Музыка
ЧП случилось на концерте Веры Брежневой в Баку
Опасный инцидент произошел во время выступления певицы Веры Брежневой в Баку.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Сеул отверг критику Пхеньяна в связи с совместными учениями с США
Республика Корея отвергла критику КНДР в связи с совместными южнокорейско-американскими военными учениями.
Обновлено в 00:17
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29