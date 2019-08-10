Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
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Общество
Стандарт школьной формы появится в России
Обновлено в 02:40
Технологии
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.
Обновлено в 17:37
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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Общество
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Обновлено вчера в 17:25
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Обновлено в 13:57
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Астробиологи отправили на МКС 18 штаммов бактерий
Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле.
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Обновлено вчера в 16:13
Общество
Более 40 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки
Более 40 лесных пожаров ликвидировали за минувшие сутки в России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».
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Космос
Ненужный «Роскосмосу» робот пойдет в коммерцию
Робота – ассистента космонавтов, от разработок по проекту которого отказался «Роскосмос», используют в коммерческих проектах.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек
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Обновлено в 21:11
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
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Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене
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Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрелы ополченцами своих позиций.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
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После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
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Футбол
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Обновлено в 13:57
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
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Происшествия
Иракский мигрант угрожал самосожжением близ Ватикана
Итальянская полиция задержала иракского мигранта, устроившего двухминутную сцену близ площади Святого Петра в Ватикане, пишет римская газета il Messaggero.
Обновлено в 18:15