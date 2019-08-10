Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

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