Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:18, Вашингтон
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Обновлено в 18:53
Интернет
В Telegram появились беззвучные сообщения и анимированные эмодзи
В новой версии мессенджера Telegram 5.10, которая вышла 9 августа 2019 года, появилось множество любопытных функций.
Обновлено в 06:27
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено в 10:28
Футбол
Маурицио Сарри: «Обычно я плохо начинаю сезон»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри предположил, как для туринцев сложится старт чемпионата Италии.
Обновлено в 18:14
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Футбол
Сулейманов критично отнесся к стереотипу о своих голах после выхода на замену
Обновлено в 17:04
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Авто
Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль
Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.
Обновлено в 08:34
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Алана Мамаева решила спасти от ампутации «Руки-базуки» Терешина
Добавим, что Кирилл Терешин собирался сыграть в картине «Брат-3» шоумена Стаса Барецкого.
Обновлено в 08:48
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено в 06:28
Общество
Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок
В Алтае зарегистрировали самое большое число беременных женщин в России на 2018 год.
Обновлено в 05:20
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Технологии
Ким Чен Ын запустил в КНДР аналог Netflix
Обновлено в 16:47
Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
Обновлено в 16:43
Происшествия
Горящая на МКАД Tesla попала на видео
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24