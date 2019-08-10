Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Здоровье
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
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Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
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В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
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Гаджеты
В смартфонах Huawei может появиться голосовой помощник «Яндекса»
Компании Huawei и "Яндекс" в настоящее время ведут переговоры о возможности внедрения в смартфоны китайского IT-гиганта голосового помощника "Алиса".
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Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций
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Общество
Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее
Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
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Армия и оружие
Зачем Стокгольм намерен присоединиться к проекту общеевропейской армии
Швеция планирует принять участие в проекте создания единой европейской армии, заявил глава оборонного ведомства королевства Петер Хультквист.
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Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях «нового оружия»
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу, сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:28
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
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В Super Mario Maker 2 создали работающий калькулятор
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Культура
Чемпионат фейерверков пройдёт в этом году в Калиниграде
ИА "Ореанда-Новости" Мировой чемпионат фейерверков состоится в текущем году в самой западной точке Российского государства.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22
Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.
Обновлено в 11:12
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено в 05:29
Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину
Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса.
Обновлено в 17:02
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено в 21:42
Футбол
Эден Азар: «В „Челси“ я провел незабываемое время, но в „Реале“ я на седьмом небе от счастья»
Напомним, в начале июня 28-летний Азар перешел из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», подписав контракт с клубом до 30 июня 2024 года.
Обновлено в 15:42
Политика
Суд в Тбилиси назначил залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.
Обновлено в 18:32
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено вчера в 01:06
Космос
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого
Обновлено 08 августа в 04:42