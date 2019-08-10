Экономика

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ 18:49

25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новости16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБК12:55

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАСС14:34

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВ14:28

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Росбалт13:49

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ru13:47

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русском15:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
Происшествия

В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Обновлено в 12:20
Гаджеты

Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony

В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Ювентус» намерен расстаться с шестью футболистами

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал возможный уход нападающего Пауло Дибалы.
Обновлено в 22:48
Экономика

Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру

Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Музыка

Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой

Обновлено в 09:25
Происшествия

«ОВД-инфо»: число задержанных после митинга в Москве превысило 200 человек

В Москве после протестной акции на 22:30 задержаны 229 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 16:21
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Экономика

Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей

Обновлено в 22:20
Кино

Уличный фестиваль короткометражных фильмов стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке открылся уличный фестиваль короткометражных фильмов.
Обновлено в 12:43
Экономика

Правительство одобрило решение о выделении средств для форума «ПроеКТОриЯ»

Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 05:16
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали

При стрельбе в норвежской мечети россияне не пострадали.
Обновлено в 19:31
Общество

В ходе паводка на Амуре у Хабаровска подтопило около 1,2 тысячи дач

Обновлено в 19:55
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие

Ким Чен Ын провел испытания «нового оружия»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял участие в испытании «нового оружия». Об этом сообщает агентство KCNA.
Обновлено в 21:48
Здоровье

6 фруктов, которые помогают при артрите

Обновлено в 07:24
Футбол

Болази отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh

Обновлено в 18:11
Армия и оружие

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

Российские военные доставили 500 продовольственных наборов жителям района Баб аль-Макам в сирийском Алеппо, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Евгений Казарин.
Обновлено в 23:07
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 22:10
Космос

Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник

Обновлено вчера в 21:00
Технологии

Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей

Учёные изучали базу данных сайта знакомств Ashley Madison.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Авто

Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто

Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23
Технологии

Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено в 23:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное