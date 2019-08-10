Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:22, Вашингтон
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Происшествия
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Обновлено в 23:07
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
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Учёные нашли связь между изменами и плохим исполнением рабочих обязанностей
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Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
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