Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мираКоммерсантъ вчера в 18:49
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg. Первую строчку в нем заняла американская семья Уолтон (сеть магазинов Walmart), состояние которой оценивается в $190,5 млрд. Это на $39 млн больше, чем в прошлом году.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:31, Вашингтон
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Политолог назвал запретную для Зеленского тему при разговоре с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков рассказал, какая тема на переговорах с президентом России Владимиром Путиным должна быть запретной для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено 09 августа в 04:21
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Британские активисты выступили против помощи Украине
Около 20 британских общественных активистов 10 августа провели митинг, на котором они выступили против оказания помощи Украине.
Обновлено вчера в 16:09
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК «Салют» в колонии
В Белгородской области состоялся матч между командой ИС-4 «Золотой лев» и местным профессиональным футбольным клубом «Салют», выступающим в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Экономика
Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают
Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Военный эксперт спрогнозировал итоги столкновения США и России на море
Ситуация в мире остается напряженной, и угроза столкновения России и США, например в Черном море, вполне реальна, считает американский специалист ВМС Лайл Голдстайн.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд
Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Неизвестный под видом священника украл у директора фирмы 3 млн рублей
Полиция в Ленинградской области ищет человека, который под видом священнослужителя похитил у директора коммерческой фирмы 3 млн рублей, сообщило в воскресенье региональное ГУ МВД.
Обновлено в 04:44
Общество
В Приморье из-за тайфуна «Лекима» объявили штормовое предупреждение
В Китае «Лекиму» назвали самым мощным тайфуном с 2014 года, на востоке страны объявлен наивысший уровень опасности, там эвакуировали более 1 млн человек.
Обновлено в 01:23
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Футбол
«Вердер» арендовал Топрака у дортмундской «Боруссии»
Защитник дортмундской «Боруссии» Омер Топрак перешел в «Вердер». Клуб из Бремена арендовал 30-летнего игрока до конца сезона.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили дворец президента
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43