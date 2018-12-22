Совокупный капитал 25 самых богатых людей России, по версии Bloomberg, сократился за год «незначительно» и, согласно рейтингу, составил $255 млрд. При этом капитал 16 из 25 российских миллиардеров, фигурирующих в индексе агентства, сократился.

Bloomberg оценил потери богатейших людей мира за год

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