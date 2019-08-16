Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеровВести.Ru 08:02
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России. Это позволило российским экспортерам заработать дополнительно, по меньшей мере, около 905 миллионов долларов с ноября 2018 года по июль 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Здоровье
61-летняя женщина родила ребенка после менопаузы
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Футбол
Чалов тренируется в общей группе ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов перед матчем 6-го тура чемпионата России против «Спартака» тренируется в общей группе, сообщает официальный сайт армейцев.
Обновлено в 10:01
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Названа самая канцерогенная бытовая вещь
Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Электрички задерживаются на Курском направлении МЖД
В связи с происшествием с увеличенным интервалом движения следует несколько электричек.
Обновлено в 09:48
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят на ракете Vulcan
Американская компания Sierra Nevada Corporation объявила, что будет запускать грузовой космоплан Dream Chaser на ракете Vulcan.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»
Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона».
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Авто
АвтоВАЗ отзовет несколько тысяч бракованных Lada Granta
Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать для ремонта 11 тысяч машин марки Lada Granta.
Обновлено в 07:08
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На организаторов несогласованных акций в Москве подали в суд
К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгорсуд.
Обновлено в 10:53
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.
Обновлено в 07:32