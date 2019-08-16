Энергетика

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеровВести.Ru 08:02

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России. Это позволило российским экспортерам заработать дополнительно, по меньшей мере, около 905 миллионов долларов с ноября 2018 года по июль 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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