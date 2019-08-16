Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеровВести.Ru 08:02
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России. Это позволило российским экспортерам заработать дополнительно, по меньшей мере, около 905 миллионов долларов с ноября 2018 года по июль 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:29, Ашберн
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Футбол
Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»
35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд
Обновлено в 10:28
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Свидетель по делу «Нового величия» заявила, что сотрудники ФСБ просили ее не называть платившего за помещение человека
Обычно Руслан писал Куницыной в мессенджере WhatsApp и просил заранее предоставить помещение для собраний.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Единоборства
Морозов победил на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Сингапуре
Обновлено вчера в 08:05
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Киеве ввели план «Перехват» из-за облитого фекалиями депутата Рады
В городе введен план «Перехват», правоохранительные органы ищут серый Opel, на котором скрылись злоумышленники.
Обновлено в 06:57
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Театры
Сергей Пускепалис выбран худруком театра имени Волкова в Ярославле
Актер, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис выбран художественным руководителем театра имени Фёдора Волкова в Ярославле.
Обновлено в 10:58
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено в 06:34
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Росгидромет объяснил повышение радиационного фона после ЧП на полигоне
После взрыва в Северодвинске зафиксировали превышение радиационного фона, который нормализовался через два часа.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Министр обороны Сербии пришел в восторг от российского вертолета Ми-35
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
Авто с нисходящей линией крыши в стиле FX первого получило имя Infiniti QX55. По ожиданиям, в продажу модель поступит уже летом 2020 года.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15