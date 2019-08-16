Энергетика

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеровВести.Ru 08:02

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России. Это позволило российским экспортерам заработать дополнительно, по меньшей мере, около 905 миллионов долларов с ноября 2018 года по июль 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Российские экспортеры нарастили доходы на миллиард долларов из-за нефтяных санкций

Московский Комсомолец21:02

Bloomberg: российские нефтяники заработали почти $1 млрд на санкциях США

ТАСС03:12

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Газета.Ru06:03

Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

URA.Ru02:02

Санкционный навар. Российские нефтяники наживаются на амбициях США

Национальная служба новостей14:49

Bloomberg узнал о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

РБК02:34

Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть

РИА Новости02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Кино

Райан Джонсон рассказал о работе над новой трилогией «Звездных войн»

Обсуждая с The Observer детектив «Достать ножи», Райан Джонсон в общих чертах описал, как идет работа над другим его режиссерским проектом — новой трилогией «Звездных войн».
Обновлено в 04:09
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено в 20:57
Общество

Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»

Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Культура

Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено в 18:41
Происшествия

Видео аварийной посадки самолета в Подмосковье появилось в Интернете

На кадрах видно, как воздушный лайнер на большой скорости садится на брюхо в поле, в момент приземления самолет сильно трясет.
Обновлено вчера в 04:42
Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Подольская показала душевный снимок трех поколений Пресняковых

Семейным кадром, на котором запечатлены три поколения звезд, поделилась на своей странице супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская.
Обновлено в 22:50
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Обновлено в 13:10
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено в 14:44
Авто

Kia готовит новый кроссовер на базе Kia Rio

Удовлетворяя растущий спрос на автомобили повышенной проходимости, компания KIA может выпустить новый сверхкомпактный кроссовер на базе семейства Rio.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено в 14:25
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Технологии

Названы приложения, на которые россияне тратят больше всего времени

Обновлено в 18:51
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено в 22:05
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Баскетбол

Баскетбол. Американец Пи Джей Такер получил травму и пропустит ЧМ-2019

Обновлено в 18:04
Общество

В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта

Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное