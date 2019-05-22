Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в историиNews.ru вчера в 05:07
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории. К такому выводу пришёл экономист Сэмюел Уильямсон — создатель методики сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.
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Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Улицу в Лондоне закрыли из-за подозрительного предмета
Полиция Лондона перекрыла правительственную улицу Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 08:04
Здоровье
В детской больнице имени Башляевой сделали капремонт и открыли новые отделения
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Обновлено в 07:55
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Авто
Audi собирается выпустить сверхроскошную версию седана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" потребовала выплатить ей 100 миллионов рублей за гибель дочери.
Обновлено в 02:31
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Зои Кравиц тайно вышла замуж за актера Карла Глусмана
30-летняя Зои Кравиц вышла замуж за 31-летнего Карла Глусмана, с которым встречалась последние три года. Тайная церемония состоялась 22 мая.
Обновлено в 05:24
Авто
Новый Opel Corsa показали перед премьерой
В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51
Экономика
Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Кино
Режиссер Садилова призвала пересмотреть систему финансирования кино
Систему финансирования кино в России необходимо менять, поскольку многие хорошие проекты не получают государственной поддержки, считает режиссер Лариса Садилова, чей фильм "Однажды в Трубчевске" показали в четверг на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от него ребенка
Татьяна Гудзева, бывшая подруга певца Прохора Шаляпина, заявила, что ждет от него ребенка. Она находится уже на восьмом месяце беременности.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор
В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".
Обновлено в 06:45
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 11:07