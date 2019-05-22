Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в историиРеальное время вчера в 03:47
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста Сэмюэла Уильямсона, создавшего методику сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.
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Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Политика
ООН потребовала от Великобритании отказаться от островов Чагос
116 государств-членов ООН призвали Лондон в течение шести месяцев вывести свою колониальную администрацию с островов и передать Чагос под контроль Маврикия.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
8-летний сын Виктории Толстогановой стал стилистом
Иван удивил маму своими талантами. Виктория Толстоганова рассказала, что неожиданно для нее ее сын Иван вырос настоящим модником.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
В Петербурге стартует Международный книжный салон
Сегодня, 23 мая, в северной столице открывается Международный книжный салон. Церемония открытия состоится в Михайловском манеже.
Обновлено в 02:07
Футбол
На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото
"Рома" в своем официальном Твиттере представила новый домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Недвижимость
Количество ипотечных кредитов в РФ в апреле снизилось на 21%
Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Гаджеты
Huawei придумала замену Android и Windows
В 2018 году китайская компания уже предлагала разработчикам адаптировать свои приложения для Android под App Gallery, но вместо этого Google предложила маркетинговую поддержку на рынке Китая, писал Bloomberg.
Обновлено в 03:26
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто
Kia представила интерьер нового кроссовера для России
Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:09
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Авто
Новый Opel Corsa показали перед премьерой
В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.
Обновлено вчера в 11:29
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Сообщается, что женщина для покупки автомобиля привезла в автосалон 66 мешков с мелочью на общую сумму в 131 492 юаня.
Обновлено вчера в 20:01