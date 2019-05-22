Экономика

Bloomberg назвало самого богатого человека в историиРеальное время вчера в 03:47

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста Сэмюэла Уильямсона, создавшего методику сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.
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Назван самый богатый человек в истории

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Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

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Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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116 государств-членов ООН призвали Лондон в течение шести месяцев вывести свою колониальную администрацию с островов и передать Чагос под контроль Маврикия.
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На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
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8-летний сын Виктории Толстогановой стал стилистом

Иван удивил маму своими талантами. Виктория Толстоганова рассказала, что неожиданно для нее ее сын Иван вырос настоящим модником.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Культура

В Петербурге стартует Международный книжный салон

Сегодня, 23 мая, в северной столице открывается Международный книжный салон. Церемония открытия состоится в Михайловском манеже.
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На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото

"Рома" в своем официальном Твиттере представила новый домашний комплект формы на следующий сезон.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Финансы

Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро

Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес

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Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
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Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

Huawei придумала замену Android и Windows

В 2018 году китайская компания уже предлагала разработчикам адаптировать свои приложения для Android под App Gallery, но вместо этого Google предложила маркетинговую поддержку на рынке Китая, писал Bloomberg.
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The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

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В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
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«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
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Kia представила интерьер нового кроссовера для России

Компания KIA опубликовала первые официальные скетчи интерьера нового компактного кроссовера B-сегмента, который приедет в Россию в 2020 году.
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Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

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В интернете появились первые официальные фотографии компактного хэтчбека Opel Corsa нового поколения, премьера которого состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне.
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Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

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