Аналитики агентства Bloomberg составили список основных политических угроз росту мировой экономики в 2019 году. Крупнейшим фактором риска Bloomberg называет торговую войну между Вашингтоном и Пекином.

Bloomberg назвало главные риски для мировой экономики в 2019 году

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