Политика
Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНРГазета.Ru вчера в 18:16
По данным агентства, соглашение может быть подписано в ходе визита Трампа в Японию. Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая. При этом министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин 29 апреля.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
Новосибирск сковали десятибалльные пробки
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
Bloomberg: США и Польша могут заключить сделку по военной базе к осени
Польша и США близки к заключению сделки по строительству военной базы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Во Всеволожске загорелся деревянный дом
Обновлено вчера в 14:09
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам
Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Авто
Универсал Subaru Outback 2020 продемонстрировали в Нью-Йорке
Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено вчера в 05:18
Футбол
Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено вчера в 10:49
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:54
Наука
Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX
Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Министр Козлов предостерег ресурсников от вскрытия новых дорог в Чите
Перед использованием "единой субсидии" на ремонт улично-дорожной сети в Чите местной власти необходимо провести подготовительные работы, чтобы не надо было переделывать некачественную работу и потом не оказалось, что новый асфальт придётся вскрывать из-за ремонтов сетей ЖКХ.
Обновлено вчера в 23:22
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Московский ЦСКА в гостях одержал победу над омским "Авангардом" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Урюпинскому артиллеристу не зачли донецкий «Оплот»
Свои требования к Михаилу Заикину военкомы мотивировали тем, что тот поступил на службу в войсковую часть №08805 — 5-ю отдельную мотострелковую бригаду «Оплот», основателем которой считается глава ДНР Александр Захарченко, погибший 31 августа 2018 года при взрыве в донецком кафе «Сепар».
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Второй тур выборов обошелся Порошенко в 4 миллиона долларов
Стало известно, что на подготовку ко второму туру Петр Порошенко потратил вдвое больше, чем его оппонент.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось
Обновлено 16 апреля в 23:58
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от узурпации власти
Президент Украины Петр Порошенко не исключает сценарий узурпации власти в стране в случае, если победу на выборах одержит его оппонент, актер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика
В России может появиться новый налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45