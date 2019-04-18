Политика

Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНРГазета.Ru 18:16

По данным агентства, соглашение может быть подписано в ходе визита Трампа в Японию. Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая. При этом министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин 29 апреля.
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СМИ: США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в мае

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в мае

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