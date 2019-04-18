Политика
Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНРГазета.Ru 18:16
По данным агентства, соглашение может быть подписано в ходе визита Трампа в Японию. Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая. При этом министр финансов США Стивен Мнучин отправится в Пекин 29 апреля.
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Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Космос
Найдены новые свидетельства жизни на Марсе
Обновлено в 07:59
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Антон Гусев устроил драку в эфире Первого канала
Людмила Савчук была домработницей у экс-участников «ДОМа-2». По словам женщины, ее работодатели очень жестоко относились к ней.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 20:19
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Общество
Михаил Делягин: Силуанов, Кудрин и Набиуллина ездили за инструкциями в Вашингтон для подготовки Майдана
Министр финансов России Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина выполняют все требования МВФ, хотя никоим образом от него не зависят.
Обновлено в 17:00
Происшествия
На Камчатке 13-летняя школьница забеременела от студента
Обновлено в 20:13
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин сменил руководителя Управления по приграничному сотрудничеству
Пресс-служба Кремля в среду, 17 апреля, уведомила о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил начальником Управления по приграничному сотрудничеству Алексея Филатова.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики
"На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:08
Политика
Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны
Главный военный прокурор Украины и заместитель генпрокурора Анатолий Матиос появился на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины (СБУ) и опроверг сообщения о своем «побеге» из страны, передает УНИАН.
Обновлено в 08:49
Наука
Кошкин нос или двигатель? Илон Маск рассказал о происхождении логотипа Tesla
Ну а про кошкин нос господин Маск просто пошутил.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Петербурге загорелся дом, где жил Маяковский
Обновлено в 13:44
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Авто
Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX
Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.
Обновлено в 12:55
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Общество
Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Обновлено вчера в 04:29
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Политика
Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России
Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Политика
Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона.
Обновлено в 20:59
Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Экономика
Кабмин обещает увеличить пособие по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет
Во время ежегодного отчета о работе правительства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что с 2020 года планируется увеличение пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:35
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Общество
Иностранцы смогут стать ликвидаторами на АЭС «Фукусима-1»
Обновлено в 21:51