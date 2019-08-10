Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираТАСС 14:34

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.
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