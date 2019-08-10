Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираТАСС 14:34
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.
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Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 06:40
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено в 10:28
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на севере Москвы
На Ленинградском шоссе в Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали девять человек, включая двоих несовершеннолетних.
Обновлено в 07:59
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика
Эрдоган озвучил позицию Турции по Крыму
На совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара на признает воссоединение Крыма с Россией, сообщается на сайте РИА Новости.
Обновлено 08 августа в 07:07
Происшествия
В Башкирии загорелась столовая в детском лагере
В Башкирии загорелась столовая на территории детского лагеря «Алый Парус».
Обновлено в 08:48
Культура
В сентябре в Севастополе пройдёт фестиваль гармонии и счастья
14-15 сентября в Севастополе в посёлке Андреевка пройдёт фестиваль гармонии и счастья «Точка сборки».
Обновлено в 17:27
Космос
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
За основу оценки технологического развития ученый взял количество энергии, потребляемой инопланетной цивилизацией.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
ВСУ не дают тушить жилые дома после обстрела в ДНР
Обновлено вчера в 14:55
Музыка
Завтра в Тамбове прозвучат «Песни над Цной»
Откроет программу постоянный участник фестиваля — Камерный хор имени Рахманинова.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Двое сотрудников ООН погибли в результате взрыва в Ливии
По последним данным, в результате взрыва погибли двое сотрудников Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Huawei представила смарт-телевизоры Honor с HarmonyOS
Обновлено в 16:16