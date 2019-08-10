Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираТАСС 14:34
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет 10 августа. Об этом 11 августа сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:34
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Спорт
Пятиборец Александр Лифанов завоевал олимпийскую лицензию на ОИ-2020
Александр Лифанов завоевал лицензию на ОИ-2020. Россиянин занял девятое место на чемпионате Европы по современному пятиборью.
Обновлено в 17:02
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
В Киеве призвали приостановить действие Минских договоренностей
Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный предложил приостановить выполнение Минских договоренностей после гибели четырех бойцов ВСУ в зоне конфликта.
Обновлено вчера в 07:17
Интернет
Беззвучные сообщения появились в Telegram
Мессенджер Telegram ввел функцию отправки беззвучного сообщения.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Кубу в олимпийской квалификации
Команды встречались в рамках турнира «Путёвка в Токио», который является квалификационным на Олимпийские игры-2020.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Футбол
Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом»
Обновлено в 14:02
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что Тайипу Эрдогану нужно признать Крым российским, если Турция считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка
На 59-м фестивале трубачей в Гуче победил Элвис Байрамович
Победителем 59-го международного Драгачевского фестиваля трубачей в сербском городе Гуча стал музыкант Элвис Байрамович из города Бойник.
Обновлено в 17:48
Энергетика
В Белгородской области построят завод по производству сжиженного газа
Высокотехнологичный завод по производству сжиженного природного газа планируют построить в Белгородской области.
Обновлено вчера в 13:23
Авто
УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Обновлено в 08:50
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Культура
В конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса "Миссис Россия 2019" стала Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации "Миссис Россия Globe" победила Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено в 18:17
Космос
Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур
Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
Обновлено в 11:07
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Космос
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
За основу оценки технологического развития ученый взял количество энергии, потребляемой инопланетной цивилизацией.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Вердер» разгромил «Атлас» в матче Кубка Германии
Бременский "Вердер" одержал разгромную победу над "Атласом" из Дольменхорста в матче первого круга чемпионата Германии.
Обновлено в 17:17
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44