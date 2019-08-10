Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираТАСС 14:34
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.
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Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с участием маршрутки в Москве
Ранее на севере Москвы пострадали восемь человек в аварии с участием автобуса и легкового автомобиля.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Кожевникова призналась, что хочет в 50 выглядеть, как Дженнифер Лопес
После выступления актриса написала в своем Instgaram, что хочет в 50 лет ощущать себя так же, как американская дива.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Технологии
Опубликовано новое изображение камеры RED Komodo
Компания RED продолжает подогревать интерес к камере Komodo, фрагмент изображения которой глава компании опубликовал в конце июля.
Обновлено в 06:10
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено 07 августа в 21:19
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено в 02:00
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Кино
Пять забытых героев кинобоевиков
Главный "шаолинец" хоть и появляется регулярно в проектах друзей, у того же Сталлоне в "Неудержимых", но, похоже, сниматься больше не будет.
Обновлено в 18:00
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Футбол
Молодёжка «Спартака» ушла от поражения в матче с «Ахматом»
Обновлено в 11:00
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера из-за стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила рекламную кампанию своего нового триллера «Охота», сюжет которого состоит в том, что американцы из спортивного интереса охотятся на своих сограждан.
Обновлено 08 августа в 11:35
Армия и оружие
СМИ КНР: Китай намерен покорить «Авиадартс» новой моделью JH-7AII
Среди других машин фигурирует новая модель JH-7AII.
Обновлено в 18:05
Театры
Путин похвалил спектакль, который посмотрел в Севастополе
После окончания представления российский глава пообщался с исполнителями главных ролей и генеральным продюсером Президент РФ Владимир Путин похвалил спектакль "Грифон", который он посмотрел на новой сцене Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", передает РИА Новости.
Обновлено в 18:19
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Музыка
«Ваши требования не соответствуют интересам государства!» Лидер «Порнофильмов» вышел на сцену в костюме ОМОНовца
Лидер российской панк-рок группы «Порнофильмы» Владимир Котляров во время концерта в Москве появился на сцене в образе сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал про наушники и информацию от инопланетян. Видео
Ходили в них, получали информацию и делились ею через микрофон. Вперед, полетели навстречу мечте.
Обновлено в 17:53