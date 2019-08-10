Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираТАСС 14:34
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:15, Вашингтон
Происшествия
Мигрант пытался поджечь себя в Ватикане
Мужчина, находящийся в Италии на положении ожидающего решения об убежище, на протяжении двух минут выкрикивал бессвязные фразы, а после стал сыпать угрозами поджечь себя и начал размахивать зажигалкой.
Обновлено в 18:53
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Россия запретила ввоз плодовых из Китая
Обновлено в 06:28
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено в 21:42
Армия и оружие
Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях «нового оружия»
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", запуск которого был произведен в субботу, сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено в 18:28
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Футбол
«Атлетико» установит статую Арагонеса на своем стадионе
На домашнем стадионе мадридского «Атлетико» появится статуя бывшего игрока и тренера Луиса Арагонеса.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Взрыв произошел на заводе биотоплива в Бразилии
Обновлено в 21:01
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Игры
EA зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville
Компания Electronic Arts зарегистрировала торговую марку Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Энергетика
Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн).
Обновлено 08 августа в 11:10
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Общество
Эксперт раскрыл секреты самых распространенных фамилий в России
Ранее 10 августа был опубликован список, согласно которому самыми часто встречающимися фамилиями в РФ по-прежнему остаются Кузнецовы, Ивановы, Смирновы и Поповы.
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
Американский военный погиб во время операции на севере Ирака
Солдат армии США погиб в ходе проведения военной операции на севере Ирака, передает РИА Новости.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Румынии туристический поезд сошел с рельсов
Туристический поезд «Мокэница» сошел с рельсов в горах Марамуреша, сообщается на странице Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского округа Марамуреш в Facebook.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие
Сирийская армия окружила террористов на юге Идлиба
Обновлено в 07:28
Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя
Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом.
Обновлено в 20:09
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Наука
Ученые рассказали, как дожить до ста лет
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что для максимальной продолжительности жизни нужно постараться.
Обновлено в 12:56