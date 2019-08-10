Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираТАСС 14:34
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный в субботу агентством Bloomberg.
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Политика
Американский дипломат назвал способ прекращения конфликта в Донбассе
Единственным способом прекратить вооруженный конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса.
Обновлено в 18:20
Общество
В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Космос
На Луну голодными не летали: как изменялась еда космонавтов
Важным элементом которого была космическая еда.
Обновлено 08 августа в 19:13
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено в 20:08
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Политика
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено в 06:56
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Происшествия
Число погибших из-за супертайфуна в Китае возросло
Число жертв в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:12
Экономика
Правительство одобрило решение о выделении средств для форума «ПроеКТОриЯ»
Правительство РФ на заседании в четверг поддержало решение о финансовом обеспечении мероприятий по подготовке к проведению Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 05:16
Общество
Амур у Хабаровска превысил отметку в пять метров
Обновлено 08 августа в 02:15
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Авто
Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT
Круглый дизайн напоминает колеса Alfa Romeo 4C, что подводит нас к следующему предположению: учитывая заднюю часть, вдохновленную BAT, и обода 4C, возможно, Glickenhaus и Alfa Romeo объединились для создания LMP1 Hypercar.
Обновлено в 08:54
Кино
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру в США триллера «Охота»
Девять человек были убиты, более 20 ранены. Премьера боевика «Охота» в США была запланирована на конец сентября.
Обновлено в 20:03
Космос
Германия может принять участие в миссии РФ по доставке грунта с Луны
Россия обсуждает с Германией возможность участия немецких специалистов в российской миссии по доставке лунного грунта.
Обновлено в 06:54
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Обновлено в 17:19
Авто
Renault представил «формульный» фургон Renault Trafic
Автогигант из Франции произвел особую версию фургона Renault Trafic Formula Edition.
Обновлено в 07:47
Космос
Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур
Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
«Ювентус» уступил «Атлетико». Роналду ушел с поля без голов
"Атлетико" оказался сильнее "Ювентуса" в рамках МКЧ.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36