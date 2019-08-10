Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
На Украине в ДТП погибла балерина Светлана Исакова.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Захарова посмеялась над планами Киева вернуть Донбасс силами полиции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над сообщением Нацполиции Украины о том, что около 800 полицейских будут "восстанавливать государственный суверенитет" в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Аксенов после байк-шоу в Севастополе заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Использование ракетного комплекса «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:55
Футбол
Гризманн забил дебютный гол за «Барселону»
В контрольном матче предсезонного турне «Барселона» одержала крупную победу над «Наполи», голами отличились оформивший дубль Луис Суарес, Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 06:49
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено 09 августа в 13:00
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
Политика
Киевская пропагандистка Ницой рассказала, что «убьет» Украину
Украинская писательница-русофоб Лариса Ницой рассказала, что Украину «убьет» равнодушие ее граждан и пренебрежение историей и выдающимися личностями.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Альпиниста, получившего травму в горах КБР, эвакуировали на вертолете
Спасатели с помощью вертолета доставили в больницу альпиниста, получившего травму ноги в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено 09 августа в 09:16
Кино
Джейми Дорнан в сериале «Доктор Смерть» сыграет врача-социопата
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты
Рассекречена внешность нового флагмана LG
Обновлено в 06:26
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Уточнены название и принадлежность танкера, который обыскали в Херсоне
Специалисты портала Equasis уточнили название и владельца танкера, который украинские правоохранители обыскали в порту Херсона.
Обновлено в 06:51
Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Полиция ищет поджигателей автомобилей на Васильевском острове
В воскресенье, 11 августа, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали о деталях поджога двух автомобилей на Васильевском острове.
Обновлено в 06:39