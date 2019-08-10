Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 10 августа в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Политика
В ЕС не хотят признавать российские паспорта жителей Донбасса
Ранее МИД Эстонии уже принял решение не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.
Обновлено 09 августа в 00:46
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия
Три человека погибли во время пожара в Вологодской области
"Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей
Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено вчера в 06:36
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
Космос
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта
Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
В Подмосковье засняли очень редкую «Волгу»
Обновлено вчера в 13:28
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:09
Культура
Большой театр ищет хормейстера
Главный музыкальный театр страны объявил конкурс в хор на замещение вакантной должности хормейстера.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Режиссера Васильева освободили из изолятора
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Погба рассказал о планах на будущее
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о планах на будущее, передает Tuttosport.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет экономика Украины
Важнейшим условием стабильности украинской экономики эксперт назвал внешнее финансирование.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Лекима»
В связи с прохождением тайфуна «Лекима», на всей территории Приморья объявлено штормовое предупреждение, подразделения МЧС приведены в полную готовность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 19:47
Авто
5 недорогих автомобилей, которые подойдут в качестве первой машины
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Сервис для путешественников разрабатывают программисты ТюмГУ
Программисты ТюмГУ разрабатывают сервис, который поможет путешественникам найти оптимальный маршрут между любыми двумя железнодорожными станциями на территории России, сообщает Тюменский государственный университет.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Про последствия ежедневного употребления кофе рассказали эксперты
54% людей в среднем выпивают по 3 чашки кофе каждый день. Эксперты МедикФорума уверены в том, что бодрящий напиток улучшает настроение.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено 10 августа в 22:33
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07