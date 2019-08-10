Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 миллиарда рублей
Женщина, работающая дворником на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенск, оказалась должна почти два миллиарда рублей.
Обновлено в 02:40
Здоровье
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Анатолий Кашпировский: Нет, пенсионером не чувствую.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Общество
Телевизионный чудотворец. Что стоит за мифом Анатолия Кашпировского
В 2009 году ВЦИОМ провел опрос, который показал резкое падение доверия к методам Кашпировского.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
Обновлено в 02:24
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30
Общее число пострадавших в результате серии взрывов на военном арсенале под городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 30 человек.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Обновлено вчера в 15:15
Здоровье
Врачи сообщили о 4-х шагах для избавления от гипертонии
Избавиться от гипертонии помогут 4 простых шага, озвученные кардиологом из США Элизабет Клодас.
Обновлено в 02:46
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали
Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни
Обновлено вчера в 23:23
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, пожелав им мира, счастья и благополучия.
Обновлено в 02:30
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено 09 августа в 08:07
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.
Обновлено в 00:58
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
Ари пропустит ответный матч против «Порту» из-за травмы
Нападающий «Краснодара» Ари сообщил степень тяжести травмы, полученной в первой игре против «Порту».
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46