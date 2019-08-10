Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg составил рейтинг богатейших семей мира

Росбалтвчера в 13:49

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВвчера в 14:28

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:51, Вашингтон
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Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30

Общее число пострадавших в результате серии взрывов на военном арсенале под городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 30 человек.
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В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
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Пара познакомилась 10 лет назад и уже была обручена в 2012-м. Затем Майли и Лиам расстались, но в 2015 году снова сошлись.
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