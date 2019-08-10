Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Названы самые богатые семьи мира

URA.Ruвчера в 16:11

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:04, Вашингтон
Происшествия

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»

Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Авто

Стало известно, когда появится новый BMW X8

Обновлено в 19:36
Общество

В российских колледжах исчезнут около 100 профессий

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Армия и оружие

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:19
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Авто

Китайский автоконцерн Changan отказался от производства машин в России

Китайский автоконцерн Changan свернул производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 19:18
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено 09 августа в 06:51
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Космос

В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.
Обновлено 08 августа в 18:35
Музыка

Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом

Обновлено в 06:03
Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия в субботу

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия, которые состоялись в Северной Корее 10 августа.
Обновлено в 03:07
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия

СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна

Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Политика

Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому

Обновлено вчера в 02:53
Интернет

Нейросеть научили превращать людей на фото в персонажей аниме

Разработчики из Южной Кореи придумали технологию для создания аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено 09 августа в 11:04
Шоу-бизнес

Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем

Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.
Обновлено в 16:00
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
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