Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Вашингтон
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
Обновлено в 15:18
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Сирийские боевики стягивают силы к югу Идлиба
Бандформирования в Идлибской зоне деэскалации пытаются прирастить подконтрольные территории силовым путем, сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Обновлено в 15:50
Общество
Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»
«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Футбол
«Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом»
Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Обновлено в 12:42
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Культура
В Нэшвилле открылся ресторан, дублирующий дом Джонни Кэша
Новый ресторан, вдохновлённый домом Джонни Кэша, открылся в Нэшвилле.
Обновлено в 02:41
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Общество
Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».
Обновлено в 13:35
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика
В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты
Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить Мхитаряна в „Сочи“»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что планировал пригласить в клуб полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Гаджеты
Huawei представил свою операционную систему Harmony OS
Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Музыка
Фадеев отказался продюсировать Наргиз
Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Кино
В первый день проката в России новый фильм Тарантино установил рекорд
По словам представителя компании-прокатчика Sony Pictures Releasing Russia, это рекордный стартовый результат среди фильмов режиссера.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Материнская любовь снижает для детей риск будущих хронических заболеваний
Материнская любовь защищает детей от развития хронических болезней в старшем возрасте, - это смогли установить ученые из Университета Брандейса в штате Массачусетс.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Любовь Соболь задержали перед согласованной акцией в Москве
Полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь перед согласованной акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 07:36
Общество
Гигантская рыба выбросилась на берег Волги
В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36