Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:41, Вашингтон
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» об истории Севастополя
Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе.
Обновлено в 17:13
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Президентский дворец захвачен в Йемене
Обновлено в 16:31
Происшествия
Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу
Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
"Роспотребнадзором с 1 июля 2019 приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации папайи свежей производства Китай, вся продукция отозвана из оборота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:26
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Политика
Аксенов заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено в 14:12
Политика
В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций США в отношении латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:55
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
Число погибших из-за супертайфуна в Китае возросло
Число жертв в Китае в результате супертайфуна "Лекима" увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Ювентус» не отказывается от идеи подписать Погба
Сообщается, что "Ювентус" по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 04:34
Политика
Купающуюся в море в платье Савченко высмеяли в Сети
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Ранее глава американской дипмиссии в Берлине пригрозил выводом войск США, так как Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП в рамках НАТО и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.
Обновлено в 17:28
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Авто
Новый гиперкар LMP1 получит задние крылья в стиле Alfa Romeo BAT
Круглый дизайн напоминает колеса Alfa Romeo 4C, что подводит нас к следующему предположению: учитывая заднюю часть, вдохновленную BAT, и обода 4C, возможно, Glickenhaus и Alfa Romeo объединились для создания LMP1 Hypercar.
Обновлено в 08:54
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже испанской яхты
После проведенных в Испании обысков было начато расследование в рамках дела о краже яхты в отношении еще четверых человек, среди которых подданный Испании, а также граждане Венгрии, Германии и Португалии.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Появилось видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — рассказали в пресс-центре Армейских игр.
Обновлено в 10:55
Авто
Mini выпустила свой 10-миллионный автомобиль
Главным экспонатом праздника стал первый автомобиль компании, построенный английским конструктором Алексом Иссигонисом в 1959 году.
Обновлено в 08:34
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Любовь Соболь отпустили из отделения полиции
Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Московскую городскую думу, отпустили из отделения полиции «Троицкий», Об этом сама она сообщила в своем Twitter.
Обновлено в 17:15