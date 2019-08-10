Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Названы самые богатые семьи мира

URA.Ru16:11

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РИА Новости16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАСС14:34

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русском15:15

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВ14:28

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ru13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБК12:55
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