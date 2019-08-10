Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.

Армия и оружие В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.

Происшествия Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Театры Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.

Происшествия Сухогруз сел на мель в Ростовской области В районе города Семикаракорска в субботу на мель сел сухогруз, сообщили в УМЧС по Ростовской области Происшествие случилось в акватории реки Дон в 21.00.

Политика На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Футбол Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.

Происшествия Супертайфун убил 18 человек в Китае 14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.

Армия и оружие Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Транспорт Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.

Гаджеты Huawei представила операционную систему Harmony OS Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.

Футбол «Реал» предложил Неймару зарплату 40 млн евро в год Президент «Реал» Флорентино Перес предложил нападающему «ПСЖ» Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает Sport.es.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.

Экономика Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы В ближайшие годы России не обойтись без новых кредитов Международного валютного фонда, сообщил 10 августа 1999 года в газете "Финансовые известия" спецпредставитель президента России по связям с международными финансовыми организациями Михаил Задорнов.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Здоровье Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.

Здоровье Материнская любовь снижает для детей риск будущих хронических заболеваний Материнская любовь защищает детей от развития хронических болезней в старшем возрасте, - это смогли установить ученые из Университета Брандейса в штате Массачусетс.