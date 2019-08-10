Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:07, Вашингтон
Армия и оружие
В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе
По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД
В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Сухогруз сел на мель в Ростовской области
В районе города Семикаракорска в субботу на мель сел сухогруз, сообщили в УМЧС по Ростовской области Происшествие случилось в акватории реки Дон в 21.00.
Обновлено в 15:10
Политика
На Украине назвали необходимую сумму для ремонта всех дорог
Ремонт всех дорог на Украине займет около десяти лет, и потратить на него придется триллион гривен, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 12:01
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено в 11:23
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Транспорт
Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке
В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Ингушетии шесть человек пострадали при взрыве на газовой заправке
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты
Huawei представила операционную систему Harmony OS
Китайская компания Huawei в рамках конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019 анонсировала собственную операционную систему Harmony OS.
Обновлено вчера в 04:45
Футбол
«Реал» предложил Неймару зарплату 40 млн евро в год
Президент «Реал» Флорентино Перес предложил нападающему «ПСЖ» Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает Sport.es.
Обновлено в 05:14
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия
В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов
На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.
Обновлено в 09:40
Экономика
Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы
В ближайшие годы России не обойтись без новых кредитов Международного валютного фонда, сообщил 10 августа 1999 года в газете "Финансовые известия" спецпредставитель президента России по связям с международными финансовыми организациями Михаил Задорнов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Материнская любовь снижает для детей риск будущих хронических заболеваний
Материнская любовь защищает детей от развития хронических болезней в старшем возрасте, - это смогли установить ученые из Университета Брандейса в штате Массачусетс.
Обновлено в 13:58
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52