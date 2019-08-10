Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:58, Вашингтон
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
Обновлено в 13:28
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Футбол
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:59
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
Семин прокомментировал победу своей команды над «Уралом»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает по поводу победы своих подопечных в матче пятого тура Российской премьер лиги против "Урала", закончившегося победой "железнодорожников" со счетом 4:0, передает "Матч Премьер".
Обновлено в 13:07
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим MEV-1 с космодрома Байконур состоится 30 сентября.
Обновлено 08 августа в 18:35
Общество
Названы 11 преимуществ жизни с кошками
Обновлено вчера в 19:30
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Погибшие под Архангельском сотрудники Росатома пытались предотвратить взрыв
Роковым стечением обстоятельств назвал гибель сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики при взрыве во время испытаний на полигоне под Архангельском научный руководитель Российского федерального ядерного центра (входит в Росатом) Вячеслав Соловьев.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено вчера в 15:22
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Единоборства
Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки
Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду.
Обновлено в 12:53