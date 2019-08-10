Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Обновлено в 03:53
Политика
Аксенов после байк-шоу в Севастополе заявил о провале изоляции Крыма
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Яна Рудковская продемонстрировала на отдыхе шикарное платье от Dior
Несколько часов назад продюсер Димы Билана опубликовала очередное фото в шикарном платье от Dior.
Обновлено вчера в 14:44
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Общество
Медведев отметил роль строительной отрасли
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали
Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Общество
Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах
Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
Обновлено в 02:34
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
Пилоты «Авиамикса» под Рязанью продемонстрировали мощь
На полигоне «Дубровичи» под Рязанью 10 августа в пятый раз показали тактический эпизод «Авиамикс».
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Прокуратура в Краснокаменске не разрешила МВД вскрыть машину с женой помощника прокурора
Полицейские безрезультатно дежурили около машины около 8 часов.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Авто
Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем?
Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.
Обновлено в 01:51
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Обновлено в 02:22
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено вчера в 19:58
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Культура
В Смоленске фестиваль фейерверков «Звездопад» сняли на видео
В субботу вечером, 10 августа, в Смоленске прошел ежегодный фестиваль фейерверков «Звездопад».
Обновлено в 02:30