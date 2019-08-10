Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВвчера в 14:28

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RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

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Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

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Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
Обновлено в 03:40
Общество

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Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
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Происшествия

Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали

Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
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Общество

Глава Минпросвещения рассказала о новых профессиях в колледжах

Министерство просвещения России с 1 сентября 2020 года планирует исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования и добавить несколько новых.
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Армия и оружие

Пилоты «Авиамикса» под Рязанью продемонстрировали мощь

На полигоне «Дубровичи» под Рязанью 10 августа в пятый раз показали тактический эпизод «Авиамикс».
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Прокуратура в Краснокаменске не разрешила МВД вскрыть машину с женой помощника прокурора

Полицейские безрезультатно дежурили около машины около 8 часов.
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Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче

Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие

Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh

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Армия и оружие

Глава Мюнхенской конференции оценил угрозы США вывести войска из ФРГ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер оценил угрозы американского посла Ричарда Гренелла перебросить войска из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 19:50
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Остановка на обочине за городом и езда по лесу: как не стать нарушителем?

Часто при виде машины на обочине трассы или в чаще леса, возникает ощущение, что ее нахождение там не совсем легитимно.
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Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании

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Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
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Культура

В Смоленске фестиваль фейерверков «Звездопад» сняли на видео

В субботу вечером, 10 августа, в Смоленске прошел ежегодный фестиваль фейерверков «Звездопад».
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