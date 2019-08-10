Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:24, Вашингтон
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Кино
Брэд Питт хотел бы сняться в «Последнем танго в Париже»
Обновлено в 10:32
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено в 16:02
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Происшествия
Осколки двигателя Boeing упали на пригород Рима
Обновлено в 02:30
Общество
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве
В богослужениях по случаю празднования Курбан-байрама в Москве в воскресенье, 11 августа, приняли участие более 240 тысяч человек.
Обновлено в 07:22
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Здоровье
В Тулуне построили временный приют для бродячих животных
Обновлено в 07:09
Футбол
ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»
По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Космос
На Луну голодными не летали: как изменялась еда космонавтов
Важным элементом которого была космическая еда.
Обновлено 08 августа в 19:13
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Обновлено в 11:52
Космос
Астрономы отыскали черную дыру c рекордной массой
Как информирует Science Alert, на расстоянии около 700 млн световых лет от Солнца, в центре одной из галактик созвездия Кита, профессионалы отыскали сверхмассивную черную дыру, которая в 40 млрд раз тяжелее Солнца.
Обновлено 09 августа в 08:30
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Здоровье
Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне
Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
В Турции сообщили об интересе Анкары к российским Су-35
Если военные одобрят перспективы закупок Су-35, то Анкара начнет официальные переговоры с «Рособоронэкспортом», говорится в материале.
Обновлено в 15:15