Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:52, Вашингтон
Космос
Спасти и приземлить: как «сажали» космонавтов
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Общество
«Медуза» назвала имя человека, который опубликовал в Telegram данные «сторонников Навального»
9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек.
Обновлено в 04:58
Экономика
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости
Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.
Обновлено вчера в 12:12
Футбол
Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас»
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.
Обновлено в 17:55
Технологии
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Кино
ESPN покажет документальный фильм о Деннисе Родмане
Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане, сообщает The Los Angeles Times.
Обновлено в 13:39
Здоровье
В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено в 14:10
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем
Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.
Обновлено в 16:00
Экономика
Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследование
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34