Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Религия Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Политика Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Общество «Медуза» назвала имя человека, который опубликовал в Telegram данные «сторонников Навального» 9 августа в Telegram-канале «Товарищ майор» появился пост о том, что в чат «Московская команда Навального» администраторы случайно выложили всю базу своих сторонников — паспорта, имена, телефоны и адреса более 3 тыс. человек.

Экономика Что происходит на рынке коммерческой недвижимости Что происходит на рынке коммерческой недвижимости На рынке коммерческой недвижимости бум гастрономических арендаторов: рестораны и кафе занимают все больше помещений стрит-ритейла и активно размещаются в торговых центрах.

Футбол Луис Адриано дебютировал за «Палмейрас» Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано отыграл 69 минут в матче чемпионата Бразилии с «Баией» (2:2). Этот матч стал дебютным в составе «Палмейраса» для 32-летнего бразильца.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Кино ESPN покажет документальный фильм о Деннисе Родмане Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане, сообщает The Los Angeles Times.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Шоу-бизнес Настя Каменских похвасталась, как ей неимоверно повезло с мужем Каменских неимоверно повезло, что она вышла замуж за любимого мужчина и лучшего друга.

Экономика Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследование Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019» На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.