Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Названы самые богатые семьи мира

URA.Ruвчера в 16:11

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Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:52, Вашингтон
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