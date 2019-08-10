Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Названы самые богатые семьи мира

URA.Ruвчера в 16:11

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:35, Вашингтон
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Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
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Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
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Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
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Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Экономика

Discovery ретранслируют в суд

Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
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Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
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В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
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