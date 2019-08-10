Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:47, Вашингтон
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit.
Обновлено в 11:57
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Музыка
Фанаты занимают очередь на концерт Дженнифер Лопес в Петербурге
В воскресенье, 11 августа, в СКК "Петербургский" на проспекте Гагарина состоится концерт американской певицы Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Политика
Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности
Обновлено в 08:39
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:30
Футбол
Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии
Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Авто
Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку
Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человек
По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
Обновлено в 14:32
Политика
Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 17:25
Гаджеты
В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG
Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Рома» в серии пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матче
В серии пенальти сильнее оказались римляне. В составе «Реала» 11-метровый не реализовал Марсело.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков
В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
Обновлено вчера в 15:51
Кино
Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США
Обновлено в 06:49
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00