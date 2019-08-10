Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Названы самые богатые семьи мира

URA.Ruвчера в 16:11

Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:47, Вашингтон
Политика

Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit.
Обновлено в 11:57
Гаджеты

Спрос на планшеты продолжает сокращаться

Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Музыка

Фанаты занимают очередь на концерт Дженнифер Лопес в Петербурге

В воскресенье, 11 августа, в СКК "Петербургский" на проспекте Гагарина состоится концерт американской певицы Дженнифер Лопес.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья

По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Политика

Директор актера Пашинина рассказала о его востребованности

Обновлено в 08:39
Наука

Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки

Обновлено 07 августа в 03:25
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:30
Футбол

Рибери отклонил предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии

Согласно информации источника, в подписании 36-летнего хавбека были заинтересованы клубы из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Обновлено в 10:34
Авто

Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку

Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.
Обновлено в 11:07
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человек

По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
Обновлено в 14:32
Технологии

Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse

Обновлено в 05:49
Политика

Путин, Меркель и Макрон дипломатично отказали Зеленскому

Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео

Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Обновлено в 17:25
Гаджеты

В Сети появились рендеры флагманского смартфона LG

Компания LG в скором времени презентует новейший флагманский смартфон, который станет преемником для модели.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины

Обновлено в 17:04
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Наука

Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Рома» в серии пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матче

В серии пенальти сильнее оказались римляне. В составе «Реала» 11-метровый не реализовал Марсело.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Более 20 сирийских военных погибли при атаке боевиков

В Сирии 23 военнослужащих правительственной армии погибли и еще семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа.
Обновлено в 17:20
Футбол

Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене

Обновлено вчера в 15:51
Кино

Universal Pictures отменила релиз фильма после стрельбы в США

Обновлено в 06:49
Происшествия

Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину

Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное