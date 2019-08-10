Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье
Названы лучшие натуральные средства для похудения
Эксперты составили список эффективных натуральных средств для похудения, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 09:17
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Обновлено вчера в 12:42
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Индия закончила разработку отечественной ракеты «воздух-воздух»
Первая индийская ракета класса "воздух-воздух" дальностью свыше 100 км Astra закончила цикл испытаний и готова к серийному производству.
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине обыскали танкер из-за посещения Крыма
Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Рок-звезда во главе ФРС. 13 фактов о самом влиятельном финансисте в мире
В честь 32-й годовщины с момента назначения Гринспена на пост главы ФРС редакция РБК Quote выбрала 13 интересных фактов о его жизни.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает телевизоры с функцией видеозвонков
Обновлено в 01:50
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
Gett предупредил о возможном росте цен на такси на 20%
Водитель и таксопарки после осуществления сделки просто перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», отмечается в сообщении представителей компании.
Обновлено вчера в 05:31
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Шоу-бизнес
Наргиз после скандала с Фадеевым собралась в монастырь
7 августа стало известно, что продюсерский центр курганца Макса Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз и попытался сорвать гастроли певицы Наргиз.
Обновлено вчера в 19:46
Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Время звонить Путину: Украинский волонтер дал совет Зеленскому после гибели карателя
Как утверждают источники украинских военных, каратель погиб в результате удара из реактивного гранатомета.
Обновлено в 01:52
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено вчера в 06:16