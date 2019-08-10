Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира

Коммерсантъвчера в 18:49

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБКвчера в 12:55

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русскомвчера в 15:15

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

ТАССвчера в 14:34

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВвчера в 14:28

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ruвчера в 13:47

Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

РИА Новостивчера в 16:08
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:58, Вашингтон
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Обновлено в 06:27
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет

По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев - Харьков.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Авто

АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB

Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Авто

Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию

Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено вчера в 06:07
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Финансы

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию

Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Политика

«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов

Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Футбол

Салах сфотографировался с юным фанатом, врезавшимся в столб

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика

Опубликовано видео с инструктажем гражданки США для задержанных в автозаке

В Сети появилось видео, на котором гражданка США проводит инструктаж для задержанных в автозаке.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Бывший муж Водонаевой увез сына на другой конец света

Напомним, в 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз - за диджея Алексея Косинуса.
Обновлено в 08:33
Общество

Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга

Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая.
Обновлено в 09:17
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

Обновлено в 11:21
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области

В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Лиза Галкина показала, как занимается йогой

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Путешествия

Туристы рассказали, какими услугами пользуются в аэропорту

Обновлено в 08:45
Происшествия

Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов

Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Правозащитники разыскивают избившего девушку на митинге росгвардейца

Обновлено в 11:47
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Хоккей

«Трактор» одержал победу над «Северсталью» на Кубке губернатора

Обновлено в 11:07
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