Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК вчера в 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:58, Вашингтон
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Обновлено в 06:27
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев - Харьков.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Авто
Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию
Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено вчера в 06:07
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Финансы
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию
Сбербанк предлагает инвесторам забег на длинную дистанцию Инвестиционные облигации, набравшие популярность среди частных инвесторов за два года, пополнились новой стратегией.
Обновлено в 07:08
Политика
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Футбол
Салах сфотографировался с юным фанатом, врезавшимся в столб
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика
Опубликовано видео с инструктажем гражданки США для задержанных в автозаке
В Сети появилось видео, на котором гражданка США проводит инструктаж для задержанных в автозаке.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Водонаевой увез сына на другой конец света
Напомним, в 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз - за диджея Алексея Косинуса.
Обновлено в 08:33
Общество
Дом Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace принес извинения за выпуск футболок с принтом, где была изображена некорректная карта Китая.
Обновлено в 09:17
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Более 100 разведчиков совершили прыжок с парашютом на воду в Псковской области
В Псковской области более 100 разведчиков бригады специального назначения Западного военного округа выполнили прыжок с парашютом на воду.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала, как занимается йогой
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45