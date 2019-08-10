Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:45, Вашингтон
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»
Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено в 12:20
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов
В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено в 10:29
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено в 15:32
Хоккей
Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике
«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Пушилин назвал абсурдом заявления об обстреле ДНР своих позиций
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин прокомментировал обстрелы ополченцами своих позиций.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке
В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
5 причин следить за своим дыханием узнали волгоградцы
«Волгоградская правда.ру» рассказывает о том, как следить за дыханием.
Обновлено в 13:30
Футбол
Эдуардо Докампо: «„Рубин“ допустил много ненужных ошибок»
Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 5-го тура премьер-лиги заявил, что собственные ошибки помешали выиграть, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 14:18
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 12:07
Общество
В московской полиции сообщили о задержании после согласованного митинга более 130 человек
В МВД утверждают, что это были участники несогласованной акции. По данным проекта «ОВД-Инфо», в автозаки попали 146 человек.
Обновлено в 13:00
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:58
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:21
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено в 15:22
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Больше десятка несовершеннолетних были задержаны на акции в Москве
На несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано больше десяти подростков, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Обновлено в 15:06
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Экс-игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев провели футбольный матч на территории исправительной колонии Алексеевки, где спортсмены отбывают наказание.
Обновлено в 13:05
Футбол
Голкипер «Ромы» перейдет в «Монпелье»
Через год "паладины" смогут выкупить контракт футболиста за 7 млн евро. В минувшем сезоне Ульсен провел 27 матчей в Серии А.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Политика
Украине пророчат разруху экономики и потерю финансового суверенитета
Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий прокомментировал петицию на сайте президента Украины с просьбой провести на Украине денежную реформу и заменить гривну долларом в качестве национальной валюты.
Обновлено в 15:14
Политика
20 лет вместе: 9 августа 1999 Путин стал премьер-министром России
9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
Обновлено вчера в 03:35