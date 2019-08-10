Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мираРБК 12:55

Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, лидером стала семья Уолтон, которая контролирует сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд.
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Богатейшие династии мира. Сколько и на чем они заработали?

Телеканал 360°15:22

Названы самые богатые семьи мира

Life.ru15:16

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

РБК12:55

Bloomberg: состояние 25 богатейших семей мира возросло почти до $1,4 трлн

ТАСС14:34

Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

РЕН ТВ14:28

Названы богатейшие семьи мира

Lenta.ru13:47

Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира

RT на русском15:15
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Общество

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве

Митинг с требованием допустить незарегистрированных кандидатов к выборам в Мосгордуму сегодня пройдёт сегодня в Москве.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения.
Обновлено в 05:09
Политика

Путин прибыл на мотоцикле на байк-шоу в Крыму

Отмечается, что вместе с Путиным на мотоцикле приехали глава Крыма Сергей Аксёнов и врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.
Обновлено в 13:15
Политика

«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Политика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 05:07
Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Общество

Более 120 тысяч человек посетили фестивали на ВДНХ и в Парке Горького

"Фестивальные площадки ВДНХ в эту субботу посетили почти 70 тысяч человек, а в Парке Горького побывали 52 тысячи гостей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Футбол

Тренер ФК «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» со счётом 0:2 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:41
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек

Рейсовый автобус опрокинулся в Курганской области. В аварии пострадали 14 человек. Они госпитализированы, передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Хоккей

Российские юниоры стали победителями Кубка Глинки/Гретцки

Обновлено в 14:36
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Для Эстонии не представляет опасности оборудование российскими военными вертодрома на острове Гогланд в Финском заливе, заявил министр обороны республики Юри Луйк.
Обновлено в 09:49
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
Политика

Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».
Обновлено в 12:23
Общество

Шнуров высмеял митинги в Москве

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram традиционно отреагировал на новостную повестку.
Обновлено в 15:03
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Tesla загорелась после аварии в Москве

Tesla столкнулась с эвакуатором на МКАДе и загорелась, три пассажира пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 15:21
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Интернет

В приложении Telegram появились новые функции

Пользователи Telegram могут оценить новинки в работе приложения, которые появились вместе с обновлением 5.10.
Обновлено в 14:20
Футбол

«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Политика

Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина

Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Краснодар — Рубин 1:0

Обновлено в 13:58
Спорт

Правление СБР обсудит отказ Логинова подписывать контракт с союзом

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) на ближайшем заседании правления собирается обсудить вопрос о нежелании ведущего биатлониста сборной Александра Логинова подписывать предложенный федерацией контракт.
Обновлено вчера в 10:37
Авто

УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П

Автолюбителям на просторах Интернета рассказали об уникальной вариации отечественного внедорожника из Ульяновска под наименованием УАЗ–469.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Снайперам ВСУ официально разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса

Глава пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что командование украинской операции объединенных сил разрешило снайперам самостоятельно выбирать цель для поражения.
Обновлено в 14:28
Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
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