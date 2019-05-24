Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и КитаемИзвестия 24 мая в 08:58
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
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Из-за «торговой войны» Трампа пивная отрасль США потеряла 40 тысяч рабочих мест
Profibeer.ru24 мая в 07:57
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Футбол
Тьерри Анри может возглавить «Бетис»
Анри был назначен главным тренером "Монако" в октябре прошлого года, но спустя три месяца был уволен со своего поста после серии неудачных результатов.
Обновлено в 03:45
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
Напомним, в 2018 году внучка актрисы Анна Трегубенко без ведома Лидии Николаевны продала квартиру в центре Северной столицы.
Обновлено в 03:58
Авто
Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое
На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»
Чуть позже стартуют участники забега на 3 км. В "Липецком полумарафона" принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.
Обновлено в 02:50
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Политика
В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков
В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии
Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти
Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Космос
В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска
Пролет группы спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX был снят ночью 26 мая в небе над Свердловской областью.
Обновлено в 01:35
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Наука
Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии
Обновлено в 03:40
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Российский актёр Евгений Цыганов в фильме под рабочим названием «Цой» сыграет роль водителя автобуса «Икарус», который был участником аварии, унёсшей жизнь лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 03:43