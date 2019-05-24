Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и КитаемИзвестия 24 мая в 08:58

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
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Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

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Bloomberg сравнил торговую войну США и Китая с боксом и назвал победителя

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Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
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Внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки

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Дан старт главному забегу «Липецкого полумарафона»

Чуть позже стартуют участники забега на 3 км. В "Липецком полумарафона" принимают участие 2 тыс человек, не только из нашего региона, но и гости Москвы Воронежа, Тулы и других городов.
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Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
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«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
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Все активы Порошенко могут арестовать

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

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Обновлено вчера в 23:29
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Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

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В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска

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Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
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Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
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Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл

Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
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