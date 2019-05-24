Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и КитаемИзвестия вчера в 08:58
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
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Политика
«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова
Жасмин рассказала взволнованным поклонникам о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова Мартином.
Обновлено в 07:35
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Политика
Глава британского Минздрава решил побороться за пост премьера
Некоторое время назад в ходе частного мероприятия с участием депутатов парламента и членов правительства глава британского Минздрава заявил, что готов «возглавить великую партию и великую страну», сообщает The Daily Telegraph.
Обновлено в 06:25
Общество
Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
Гроза с градом и ветер порывами до 18 метров в секунду ожидается в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 11:37
Футбол
Жардим намерен остаться в «Монако»
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим намерен остаться в клубе.
Обновлено в 01:38
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
На востоке Китая восемь человек погибли из-за утечки газа
Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 09:05
Политика
Коста-Рика отменила визы для россиян
Россия и Коста-Рика отменили визовый режим. Межправительственное соглашение сегодня вступило в силу.
Обновлено в 05:41
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Происшествия
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.
Обновлено в 03:48
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Валерия трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 48-летием
Певица Валерия в день рождения Кристины Орбакайте трогательно поздравила её с личным праздником.
Обновлено в 11:43
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Обновлено в 09:22
Космос
Видео «поезда» из спутников от SpaceX появилось в Сети
Обновлено в 10:47
Футбол
Джеко согласовал контракт с «Интером»
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 33-летний футболист согласовал с миланцами условия личного контракта.
Обновлено в 11:22
Транспорт
Железнодорожный переезд в Белоострове освободят от пробок в августе
Предполагается, что он позволит «освободить» почти 80 тысяч петербуржцев из пробок на железнодорожном переезде.
Обновлено в 10:06
Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве
Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25