Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и КитаемИзвестия вчера в 08:58

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
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Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне

Царьград09:10

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Bloomberg сравнил торговую войну США и Китая с боксом и назвал победителя

Газета.Ruвчера в 07:02

Торговую войну сравнили с боксерским поединком и назвали победителя

Lenta.ruвчера в 09:27

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

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Bloomberg назвал победителя в торговой войне США и Китая

РЕН ТВвчера в 08:12

Эксперты спрогнозировали итог «боксерского боя» США с Китаем

Росбалтвчера в 18:23
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«Дочь Путина» защитила кандидатскую диссертацию

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Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз

Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
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Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

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Обновлено в 08:21
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

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Авто

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Школьники и учителя отреагировали на инцидент во Владивостоке

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Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова

Жасмин рассказала взволнованным поклонникам о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова Мартином.
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Лера Кудрявцева подаст в суд на газету Osterreich Zeitung

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию материала о ее причастности к отставке вице-канцлера Автстрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 09:57
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Политика

Глава британского Минздрава решил побороться за пост премьера

Некоторое время назад в ходе частного мероприятия с участием депутатов парламента и членов правительства глава британского Минздрава заявил, что готов «возглавить великую партию и великую страну», сообщает The Daily Telegraph.
Обновлено в 06:25
Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Гроза с градом и ветер порывами до 18 метров в секунду ожидается в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 11:37
Футбол

Жардим намерен остаться в «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим намерен остаться в клубе.
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Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия

На востоке Китая восемь человек погибли из-за утечки газа

Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 09:05
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Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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Происшествия

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Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Валерия трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 48-летием

Певица Валерия в день рождения Кристины Орбакайте трогательно поздравила её с личным праздником.
Обновлено в 11:43
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Видео «поезда» из спутников от SpaceX появилось в Сети

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 33-летний футболист согласовал с миланцами условия личного контракта.
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Железнодорожный переезд в Белоострове освободят от пробок в августе

Предполагается, что он позволит «освободить» почти 80 тысяч петербуржцев из пробок на железнодорожном переезде.
Обновлено в 10:06
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МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым

"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Экономика

Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей

В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
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Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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