Экономика

Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и КитаемИзвестия вчера в 08:58

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
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Китай готов применить «сокрушительное оружие» против США в торговой войне

Царьград09:10

Bloomberg сравнил торговую войну США и Китая с боксом и назвал победителя

Газета.Ruвчера в 07:02

Эксперты спрогнозировали итог «боксерского боя» США с Китаем

Росбалтвчера в 18:23

Торговую войну сравнили с боксерским поединком и назвали победителя

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Bloomberg назвал победителя в торговой войне США и Китая

РЕН ТВвчера в 08:12

Bloomberg предположил исход торговой войны между США и Китаем

News.ru04:31
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Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
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Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

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В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

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Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
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Хоккей

Россия — Финляндия 0:1 (3-й период)

Нули на табло после второго периода остаются на табло полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 10:40
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В Дагестане за час произошло два землетрясения

На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
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Алсу впервые высказалась о победе дочери в шоу «Голос»

Обновлено 22 мая в 06:42
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Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру

Обновлено в 07:51
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
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Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз

Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
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Происшествия

Задержана замглавы УФНС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика

РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова

Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
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В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Экономика

Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру

В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
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«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ

"Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 10:14
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
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Здоровье

5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу

При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
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Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
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Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено 23 мая в 08:37
Спорт

Ceb ответит на вопросы на стриме RuHub

Обновлено в 10:03
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Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

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Армия и оружие

НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской угрозы»

НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской ядерной угрозы», заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Происшествия

Административное здание эвакуировано в центре Москвы

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Новослободской улице в центре Москвы.
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Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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