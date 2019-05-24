Экономика
Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и КитаемИзвестия вчера в 08:58
Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем. Статья, где сравниваются успехи обеих сторон, опубликована 24 мая.
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Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку
Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК России), суд арестовал его по ходатайству следствия.
Обновлено в 10:08
Хоккей
Россия — Финляндия 0:1 (3-й период)
Нули на табло после второго периода остаются на табло полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
На территории Дагестана в ночь на субботу, 25 мая, за час произошло два землетрясения, сообщает местное ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:48
Культура
Алсу впервые высказалась о победе дочери в шоу «Голос»
Обновлено 22 мая в 06:42
Музыка
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Обновлено в 07:51
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
РЖД опубликовали доходы гендиректора компании Белозерова
Общие доходы генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова в 2018 году составили 220,153 миллиона рублей, говорится в опубликованных в субботу материалах компании.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Экономика
Три региона вернули в бюджет РФ субсидии на «мусорную» инфраструктуру
В трех регионах России полностью провалили пилотный проект по созданию инфраструктуры обращения с отходами — в Тульской области, Мордовии и Чукотском автономном округе.
Обновлено вчера в 14:48
Футбол
«Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи за право выступать в РПЛ
"Нижний Новгород" набрал 62 очка и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, позволяющее сыграть в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 10:14
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Здоровье
5 симптомов, с которыми нужно тотчас обращаться в больницу
При каких симптомах нужно тотчас бежать к врачу, рассказывает МедикФорум.
Обновлено в 08:56
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено 23 мая в 08:37
Спорт
Ceb ответит на вопросы на стриме RuHub
Обновлено в 10:03
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской угрозы»
НАТО утвердило новую военную стратегию из-за «российской ядерной угрозы», заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Административное здание эвакуировано в центре Москвы
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на Новослободской улице в центре Москвы.
Обновлено в 10:20
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Взрыв произошел на пешеходной улице в центре Лиона
Обновлено вчера в 12:22