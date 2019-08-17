Энергетика

Bloomberg: китайская CNPC перестанет закупать нефть у ВенесуэлыКоммерсантъ 02:39

Китайская корпорация CNPC отказывается от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения санкций США против Венесуэлы. CNPC уже отменила закупку порядка 5 млн баррелей нефти у Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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