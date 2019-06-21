Политика

Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против РоссииТАСС 09:59

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
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«Синие собаки» из конгресса США потребовали новых санкций против России

РБК09:17

Американские «синие собаки» потребовали расширить санкции против РФ

News.ru10:31

«Коалиция синей собаки» в Конгрессе США требует новых санкций против России

ФАН10:27

Bloomberg: группа законодателей США выступила с инициативой новых санкций против России

ТАСС09:59

В конгрессе США настаивают на новых санкциях против России

Национальная служба новостей09:50

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

Коммерсантъ09:29

США вновь предложили ввести санкции против госдолга России

Взгляд.ру09:53
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Автоспорт

Сергей Сироткин стал резервным пилотом McLaren

Обновлено в 04:41
Политика

В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»

Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Общество

Минобрнауки России рассказало о количестве бюджетных мест в вузах

По данным министерства образования и науки РФ, в вузах страны больше всего бюджетных мест числится в специальности «Образование и педагогические науки» (62 186 мест).
Обновлено в 09:45
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Экономика

Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов

Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Культура

Тысячи людей требуют от Netflix закрыть сериал Amazon

По данным издания, 20 тысяч человек подписали петицию с требование закрыть сериал на Netflix, который выпустил видеосервис Amazon Prime.
Обновлено в 10:33
Происшествия

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошёл пожар

Обновлено в 07:50
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

Число украинских туристов, въезжающих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.
Обновлено в 04:01
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 09:13
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика

В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей

Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Житель Нижегородской области убил трех человек

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух и более лиц").
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Общество

ЦБ поддержал стандарт по взысканию задолженности МФО

Банк России поддержал стандарт по взысканию просроченной задолженности на рынке микрофинансовых организаций, разработанный саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и развитие», сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

Обновлено в 09:05
Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Наука

Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном

Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Авто

УАЗ подготовил замену «Буханке»

Грузопассажирская версия УАЗ «Профи» заменит на рынке устаревшую «Буханку», которая выпускается уже более 60 лет .
Обновлено в 05:18
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района

Обновлено в 09:15
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