Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости 06:26

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
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