Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости вчера в 06:26
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
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«Газпром» может отдать в частные руки еще 3,7% своих акций и выручить около 3 млрд долларов
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