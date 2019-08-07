Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Политика Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.

Политика В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.

Армия и оружие Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник» Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Технологии «Гагаринский старт» на Байконуре закроют на модернизацию «Гагаринский старт» на космодроме Байконур модернизируют для пусков новых ракет «Союз-2» к 2023 году, сообщили «РИА Новости» в аэрокосмическом комитете Министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Экономика Крым расторг инвестконтракт по одному из крупнейших винных проектов Инвестор, которому был предоставлен участок общей площадью в семь гектар под строительство предприятия, так и не приступил к реализации проекта, подтвердила РБК пресс-секретарь Министерства экономического развития Республики Крым Анна Абувакарова.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $56 В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.

Технологии В Apple Music появились несжатые треки Запуск новой программы в Apple Music не изменит стоимость месячной подписки, несмотря на то, что теперь у пользователей появится возможность слушать и передавать аудио без потерь по требованию.

Политика Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Общество Россиянам предложили разрешить удаленную работу После внесения поправок в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») сотрудники получат возможность проводить часть времени вне своего рабочего места, так как появится определение «временная удаленная работа».

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Происшествия Под Красноярском при разрушении фуры с сухим льдом погиб водитель На трассе в Красноярском крае фура, которая перевозила сухой лёд, разрушилась в ходе движения. В результате происшествия погиб водитель.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова улетела на океан Анастасия Решетова опубликовала в Stories своей страницы в соцсети Instagram фото берега океана и пожелала подписчикам доброго утра.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".

Наука Употребление кофе не сказалось на крепости сна Употребление кофе и чая перед сном никак не сказалось на крепости сна.

Происшествия В Подмосковье рейсовый автобус насмерть сбил двух человек на остановке В Долгопрудном Московской области, автобус сбил двоих пешеходов, причинив им несовместимые с жизнью травмы, — уточнили изданию «SMINEWS в Подольске» в ведомстве человек.

Игры В играх на платформах Microsoft, Nintendo и Sony будут указывать шансы выпадения предметов из лутбоксов Sony, Nintendo и Microsoft согласились раскрывать редкость и шансы выпадения предметов из лутбоксов во всех новых играх, которые будут выходить на их платформах.

Политика В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.

Футбол «Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири В Иркутской области выявлены попытки устраивать лесные пожары с целью скрыть незаконные вырубки, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Общество Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочной пенсии Период прохождения курсов повышения квалификации, учебного отпуска и дни отдыха, предоставленные из-за сдачи крови, планируется внести в стаж, дающий право на досрочную пенсию, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Политика Следователь требует завести уголовное дело на Сталина Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.

Экономика ЦБ РФ нашел способ защитить российские банки от санкций Центральный банк РФ обсуждает с российскими банками и платежными системами о необходимости создания общего резервного процессингового центра для защиты от санкций, сообщают 8 августа «Известия» со ссылкой на четыре источника в банковских кругах.

Происшествия В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.

Происшествия Мужчину на самолете из Симферополя задержали за демонстрацию гениталий В Санкт-Петербурге по факту хулиганства на борту самолета возбуждено уголовное дело против 22-летнего мужчины.