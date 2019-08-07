Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости 06:26
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:02, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Дизайнер оценил квартиру Ольги Бузовой
Архитектор и дизайнер Сергей Сапонов в комментарии изданию «Дни.ру» оценил квартиру Ольги Бузовой.
Обновлено в 04:36
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Обновлено в 08:20
Происшествия
Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева
Спецназ начал второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.
Обновлено в 14:55
Политика
Макрон пообещал обсудить с Путиным «нормандский формат»
Ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который поддержал инициативу украинского лидера о встрече глав государств в «нормандском формате».
Обновлено в 13:06
Общество
В Росгидромете назвали причину аномальной погоды в России
Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето в Центральной России «небесной механикой» — движением Земли, Луны и Солнца.
Обновлено в 09:54
Политика
Рук не хватит: Эрдоган не оценил байки Зеленского о браслетах с именами моряков
Зеленский отметил, что не станет снимать браслеты, пока не «вернёт моряков домой».
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца
Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.
Обновлено в 15:28
Финансы
Цена на золото достигла шестилетнего максимума
Стоимость декабрьских фьючерсов на золото привесила 1,5 тысяч долларов за унцию впервые с 2013 года.
Обновлено в 10:58
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют Белгород» проведет матч в исправительной колонии №4 в Белгородской области против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 11:36
Общество
Фигурант дела об участии в акции в Москве с ребёнком рассказал о ситуации
Дмитрий Проказов, которого вместе с женой прокуратура призвала лишить родительских прав за то, что они, по версии ведомства, взяли ребёнка на несогласованный митинг 27 июля в Москве, рассказал RT о ситуации, в которой оказался.
Обновлено в 15:54
Авто
Новая Hyundai Sonata в России получит единственный мотор
Компания Hyundai получила в России одобрение типа транспортного средства на седан Sonata нового поколения.
Обновлено в 02:42
Общество
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $57
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,78% - до $56,71 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:50 мск.
Обновлено в 09:26
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По словам лидера региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваза Умерова, «скорее телепузик станет президентом Украины, чем Крым вернется в состав страны».
Обновлено в 15:34
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
Обновлено в 06:41
Политика
Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено 05 августа в 23:47
Авто
Haval расширяет дилерскую сеть в России
Обновлено в 10:08
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
ЖКХ
В Минстрое прокомментировали предложение включать отопление летом
Напомним, ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министерству строительства и ЖКХ РФ включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Обновлено в 03:38
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Авто
Президент Geely рассказал о планах компании в нашей стране
Обновлено в 06:35
Политика
Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир
Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
Хоккей
«Сибирь» проиграла «Йокериту» в товарищеском матче
Обновлено в 14:00