Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Футбол Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас» Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.

Шоу-бизнес Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.

Кино Вышел трейлер документального фильма о писателе Сорокине В Сети появился трейлер документального фильма о писателе Владимире Сорокине «Сорокин трип». Ролик публикует YouTube-канал «Медузы».

Технологии На дне Эгейского моря найдены остатки колоссального древнего корабля Команда во главе с доктором Георгиосом Кутсуфлакисом обнаружила на дне Эгейского моря огромный каменный якорь, который был поднят с глубины 45 метров.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов трогательно признался жене в любви в честь ее 32-летия Эмин Агаларов и Алена Гаврилова Сегодня Алена празднует свой день рождения: ей исполнилось 32 года.

Политика Глава ЛНР пригласил Зеленского провести переговоры в Луганске Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от главы ЛНР Леонида Пасечника. Об этом сообщает "Луганскинформцентр".

Происшествия В Краснодаре неизвестные сообщили о минировании двух самолетов В аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов, сообщила РБК пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

Футбол Заболотный продолжит карьеру в «Сочи» Нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный продолжит карьеру в «Сочи». Клубы уже близки к соглашению по трансферу игрока.

Общество Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.

Происшествия Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.

Футбол ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы Швейцарский футбольный клуб "Тун" не ожидает полных трибун на домашнем первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против московского "Спартака".

Политика Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в России Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко перестала скрывать лицо сына У телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в декабре 2018 года родился сын, названный в честь отца артиста Михаилом.

Политика Пакистан высылает посла Индии из-за решения по штату Джамму и Кашмир Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.

Политика WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Политика В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Политика В МИД Грузии отреагировали на встречу глав России и Абхазии В министерстве иностранных дел Грузии восприняли встречу глав России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимбы как действия, направленные против «грузинской государственности, суверенитета и территориальной целостности».

Общество Москвичи смогут получать результаты КТ и МРТ по электронной почте Один МРТ в Москве приходится на 3-6 тысяч горожан, в то время как во многих странах - на 20-30 тысяч населения Нет у Москвы и проблем с врачами-рентгенологами.