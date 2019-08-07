Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости 06:26
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
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ФК «Тун» не ожидает аншлага на матче со «Спартаком» в Лиге Европы
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Обновлено вчера в 06:26
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Кино
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Политика
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Власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии в связи с решением Нью-Дели упразднить индийский штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 10:10
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WSJ назвала возможных кандидатов на пост посла США в России
Спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.
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Обновлено в 12:08
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В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы его офиса Андрея Богдана.
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