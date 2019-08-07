Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости 06:26
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
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