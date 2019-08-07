Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости 06:26
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Политика
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей
Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Политика
Экс-советник Кучмы: Рано или поздно Порошенко сбежит с Украины
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин прокомментировал возвращение Петра Порошенко в страну.
Обновлено в 03:28
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Политика
Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду
Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Футбол
Клопп назвал претендентов на борьбу за чемпионство в АПЛ
Обновлено в 07:43
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Технологии
Yota запускает продажу сим-карт в «Пятерочке»
Компания Yota запускает продажу сим-карт с возможностью самостоятельной регистрации клиентов.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Samsung стал лидером среди всех смартфонов по скорости интернета
В новом отчёте Opensignal лидером среди всех смартфонов по скорости интернета стал Samsung.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле
Посольство России в Афганистане сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве на западе Кабула.
Обновлено в 08:15
Общество
Москвичей предупредили о погодном коллапсе
Обновлено в 07:25
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы
Госдума может созвать внеочередное заседание совета ГД, чтобы обсудить иностранное вмешательство в российские внутренние дела, в частности, в выборы, сообщает "Газета.Ru".
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Снявшая обручальное кольцо Глюкоза впервые высказалась о разводе
Артистка дала интервью, в котором подтвердила, что действительно не носит обручальное кольцо.
Обновлено в 06:46
Происшествия
ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге
Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Кино
В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне
Обновлено в 03:37
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Обновлено в 06:21
Интернет
«Одноклассники» открыли статистику личных профилей для блогеров и медийных людей
Пользователи социальной сети «Одноклассники» с официальными страницами получили доступ к статистике своих профилей.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В Германии заявили о критическом состоянии бундесвера
Автор пишет, что перед новым министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит задача взять под контроль критическую ситуацию со снабжением армии, так как «в плачевном состоянии» пребывают не только транспортные вертолеты, но и закупки новых штурмовых винтовок, новых военных кораблей, танков или самолетов.
Обновлено в 07:56
Экономика
Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России
Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Игры
SEGA анонсирует на Gamescom 2019 новую AAA-игру
В преддверии Gamescom 2019 SEGA не на шутку заинтриговала своих фанатов: компания раскрыла свои планы на грядущую выставку и объявила, что на ней она анонсирует новую крупнобюджетную игру.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43