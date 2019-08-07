Экономика

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»Ведомости 06:26

Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Bloomberg узнал о планах продать еще 3,7% «Газпрома»

РБК07:24

СМИ узнали о планах «Газпрома» на продажу 3,7% квазиказначейских акций

DP.RU07:55

«Газпром» может осенью продать оставшиеся квазиказначейские акции

Rambler News Service07:28

Дочки Газпрома намерены продать акции компании на сумму $3 млрд

Деловое.ТВ07:57

Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»

Ведомости06:26

Bloomberg анонсировал возможную продажу «Газпромом» остатка квазиказначейских акций

Интерфакс06:13

СМИ: «Газпром» думает над продажей осенью оставшихся 3,7% своих акций

ПРАЙМ05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Обновлено в 06:41
Политика

Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей

Ответственные за расследование отравления Скрипалей британские силовики признали, что за четыре месяца так и не смогли получить улики, доказывающие причастность России и руководства страны к этому происшествию.
Обновлено в 08:00
Политика

Экс-советник Кучмы: Рано или поздно Порошенко сбежит с Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин прокомментировал возвращение Петра Порошенко в страну.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер

Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве Михаила Круга признался в содеянном

Обновлено в 08:09
Политика

В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским

По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырёх украинских военных

Обновлено в 05:51
Политика

Объявлены официальные итоги выборов в Верховную Раду

Список нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, печатается на основании договора с ЦИК.
Обновлено в 06:49
Футбол

Клопп назвал претендентов на борьбу за чемпионство в АПЛ

Обновлено в 07:43
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Технологии

Yota запускает продажу сим-карт в «Пятерочке»

Компания Yota запускает продажу сим-карт с возможностью самостоятельной регистрации клиентов.
Обновлено в 05:42
Гаджеты

Samsung стал лидером среди всех смартфонов по скорости интернета

В новом отчёте Opensignal лидером среди всех смартфонов по скорости интернета стал Samsung.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

Посольство России в Афганистане сообщило, что россиян нет среди пострадавших при взрыве на западе Кабула.
Обновлено в 08:15
Кино

Тарантино в Москве узнал, что нужно, чтобы быть похороненным в Кремле

Обновлено в 07:14
Общество

Москвичей предупредили о погодном коллапсе

Обновлено в 07:25
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

В подмосковном городе Долгопрудный рейсовый автобус въехал в остановку, где стояли люди, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Около тысячи военных в Бурятии подняли для тушения лесных пожаров

Обновлено в 05:31
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы

Госдума может созвать внеочередное заседание совета ГД, чтобы обсудить иностранное вмешательство в российские внутренние дела, в частности, в выборы, сообщает "Газета.Ru".
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Снявшая обручальное кольцо Глюкоза впервые высказалась о разводе

Артистка дала интервью, в котором подтвердила, что действительно не носит обручальное кольцо.
Обновлено в 06:46
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Федеральная служба исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту размещения в интернете информации о применении физической силы к подозреваемым, обвиняемым и содержащимся в СИЗО-1.
Обновлено в 08:00
Кино

В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне

Обновлено в 03:37
Футбол

«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным

Обновлено в 06:21
Интернет

«Одноклассники» открыли статистику личных профилей для блогеров и медийных людей

Пользователи социальной сети «Одноклассники» с официальными страницами получили доступ к статистике своих профилей.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

В Германии заявили о критическом состоянии бундесвера

Автор пишет, что перед новым министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр стоит задача взять под контроль критическую ситуацию со снабжением армии, так как «в плачевном состоянии» пребывают не только транспортные вертолеты, но и закупки новых штурмовых винтовок, новых военных кораблей, танков или самолетов.
Обновлено в 07:56
Экономика

Moody’s посчитало санкции США «постоянной угрозой» для России

Санкции США стали постоянной угрозой, нависающей над кредитным профилем России, указывает агентство, хотя в настоящее время Россия остается устойчивой к текущим и будущим санкциям.
Обновлено в 07:30
Футбол

«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса. На стадион пришли 45 тысяч человек

Обновлено в 07:48
Игры

SEGA анонсирует на Gamescom 2019 новую AAA-игру

В преддверии Gamescom 2019 SEGA не на шутку заинтриговала своих фанатов: компания раскрыла свои планы на грядущую выставку и объявила, что на ней она анонсирует новую крупнобюджетную игру.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Шойгу поручил за две недели отремонтировать дома в Ачинском районе

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию Булгакову в кратчайшие сроки реализовать комплекс мероприятий по ремонту жилого фонда в населенных пунктах Ачинского района Красноярского края", - говорится в сообщении Минобороны.
Обновлено в 07:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное