Энергетика
Bloomberg: добыча нефти в Венесуэле снизилась на 50%Московский Комсомолец вчера в 17:24
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве Венесуэлы, после масштабного отключения электроэнергии, затронувшего 21 штат из 23, добыча нефти в республике снизилась более чем на 50%, а работа предприятий государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) остановилась в некоторых регионах.
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