Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира за 2018 год обеднели на $511 млрд
Bloomberg: богатейшие люди мира за 2018 год обеднели на $511 млрдГазета.Ru21 декабря в 23:50
В этом году самые богатые люди в мире потеряли примерно $511 млрд, передает Bloomberg. Отмечается, что в настоящее время состояние наиболее богатых людей на планете оценивается в $4,7 трлн.
Газета.Ru21 декабря в 23:50
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Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено вчера в 10:32
Финансы
Рассчитаны курсы доллара и евро после новогодних праздников
В целом, в нашем базовом прогнозе до конца декабря у рубля есть высокий шанс протестировать отметку 70 к доллару, от которой он звонко отскочит в район 68-68,20 за доллар или 78,60-78,80 за евро.
Обновлено вчера в 23:42
Энергетика
Президент Эквадора повысил цены на бензин на 25%
Цены на бензин повышаются в Эквадоре на 25% с 26 декабря. Соответствующий указ был подписан президентом страны Ленином Морено.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран
Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.
Обновлено в 01:18
Экономика
Минцифры РФ призвало Белоруссию снизить тарифы для отмены роуминга
Второй этап предусматривает внесение изменений в соглашения уже между белорусскими и российскими операторами связи, предусматривающие снижение тарифов "По нашим планам, в мае 2019 года мы уже сможем прийти к соглашению, когда тарифы будут снижены уже для конечных пользователей", — пояснил министр.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков
Обновлено вчера в 11:28
Экономика
«Мы не сторонники разбоя»: мошенники, которых вспоминали в этом году
В декабре по западным деловым СМИ прокатилась волна публикаций, посвященных специфическому юбилею, — десять лет назад арестовали Берни Мейдоффа, создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды.
Обновлено в 00:00
Экономика
Торговый оборот Северной Кореи резко снизился из-за санкций ООН
Санкции, введённые Советом Безопасности ООН в 2016—2017 годах из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР, негативно сказались на внешней торговле этой страны.
Обновлено 21 декабря в 10:41
Экономика
Минимальная зарплата на Украине с 2019 года вырастет на 12%
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличится на 12% и составит около 150 долларов, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.
Обновлено вчера в 05:51
Энергетика
Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупками газа
По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева компания начнет 2019 год с минимальным остатком денежных средств, что создаст затруднения с закупками газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено 21 декабря в 20:15
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено 21 декабря в 07:48
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено 21 декабря в 13:04
Экономика
Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров
Обновлено 21 декабря в 10:36
Экономика
В производство метанола в Тульской области инвестируют 4,5 миллиардов
Госкорпорация ВЭБ.РФ инвестирует в строительство третьей очереди производства метанола на базе "Щекиноазот" в Тульской области.
Обновлено в 05:36